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четверг, 03 декабря 2020 17:10

Спасатели сообщили об опасности

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Спасатели сообщили об опасности
В Украине будет сильный ветер юго-восточного направления. Фото: pinterest.com

Синоптики предупредили о сильном ветре в западных областях.

4 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По словам спасателей, такие погодные условия соответствуют І уровню опасности - желтому.

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В службе призывают украинцев быть осторожными.

2020 год вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. Он может побить рекорд 2016-го.

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