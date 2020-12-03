Спасатели сообщили об опасности

Синоптики предупредили о сильном ветре в западных областях.
4 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По словам спасателей, такие погодные условия соответствуют І уровню опасности - желтому.
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В службе призывают украинцев быть осторожными.
2020 год вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. Он может побить рекорд 2016-го.
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