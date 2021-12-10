Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Утром 10 декабря в Одесской области устроили спецоперацию по спасению щенка, который попал в сливную 8-метровую трубу.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Зовут четырехлапого Боси. Спасателей вызвала хозяйка животного.

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"Но все оказалось не так просто. Труба находилась во дворе под железобетонным покрытием. Поэтому спасатели с помощью перфоратора разобрали железобетонную стяжку двора и сабельной пилой распылили трубу, после чего получили малого вредителя", - рассказали в ГСЧС, добавив, что спасению животного немного мешала его мать.

Наконец щенка высвободили из ловушки и отдали хозяйке. С ним все хорошо.

В Броварах Киевской области спасатели 7 ч. доставали из-под дома двух ежей. Для спасения животных пришлось демонтировать и заново ремонтировать вход в подъезд.