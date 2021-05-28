Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью

В Броварах Киевской области спасатели 7 ч. доставали из-под дома двух ежей. Для спасения животных пришлось демонтировать и заново ремонтировать вход в подъезд.

Об этом в Facebook сообщила Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

По словам зоозащитников, ежи, вероятно, заползли в щель еще осенью прошлого года и впали в спячку. За это время во дворе сделали ремонт, положили плитку, забетонировали все дыры.

"Наступила весна, и ежи проснулись. Но выхода наружу уже не было, все было забито бетоном, кроме маленькой узкой щели, куда один из ежей выдвинул нос, чтобы подышать воздухом. Ежу повезло. Мимо проходили люди, которые увидели это и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

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После спасения бордюрный камень вернули на место, а щели заложили так, чтобы больше никто не залез.

"С помощью аккумуляторного перфоратора и спасательного домкрата из конструкции был поднят бордюрный камень и освобожден проход в полость, достаточный для того, чтобы туда проникла человек. Оказавшись внутри, двое спасателей раскопали песок, которым подземная полость была забита почти доверху, тщательно обследовали все пространство и достали из подземелья истощенных и ослабленных ежей", - добавили спасатели.

Жизни ежей ничего не угрожает, после реабилитации их отпустят на свободу.

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