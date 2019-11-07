Спасатели предупреждают о плохой видимости на дорогах

8 ноября ожидают туман. Фото: storage1b.censor.net

Ночь и утро 8 ноября будет туманным на Правобережной части Украины.

Ожидается видимость 200-500 м, а это І уровень опасности, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и Киевской области 8 ноября утром также туман с ограниченной видимостью 200-500 метров.

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По данным Укргидрометцентра, 8 ноября дождь будет падать в западных областях, на остальной территории без осадков.

Столбики термометров днем поднимутся до + 13-15, на юге до +21 градуса.

В четверг, 7 ноября, в Украине похолодает. Тепло и сухо будет только юго-восточной части.