Спасатели предупреждают о плохой видимости на дорогах

Ночь и утро 8 ноября будет туманным на Правобережной части Украины.
Ожидается видимость 200-500 м, а это І уровень опасности, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В Киеве и Киевской области 8 ноября утром также туман с ограниченной видимостью 200-500 метров.
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По данным Укргидрометцентра, 8 ноября дождь будет падать в западных областях, на остальной территории без осадков.
Столбики термометров днем поднимутся до + 13-15, на юге до +21 градуса.
В четверг, 7 ноября, в Украине похолодает. Тепло и сухо будет только юго-восточной части.
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