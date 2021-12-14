Спасатели предупредили украинцев о погодной опасности

Во вторник, 14 декабря, на территории Украины было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются гололедица и порывистый ветер, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"14 декабря в западных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица. На остальной территории дождь, на Севере местами с мокрым снегом, только на Востоке без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. В юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура 0...5°C тепла, в южных областях - 5...10°C тепла.

Автор: Патрульная полиция Киева Советы водителям и пешеходам во время гололеда

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