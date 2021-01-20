Спасатели нашли пропавшего в Карпатах лыжника

Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах лыжника.
Он в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Вблизи с.Березники Савеловского района нашли туриста. По уточненным данным - 1985 года, житель Киева. В медицинской помощи мужчина не нуждался", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не выходила с детьми на связь: женщину нашли в снежных сугробах
Мужчину сопроводили к месту временного проживания в селе Пилипец.
В частном доме в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области нашли мертвыми 43-летних мужчину и женщину и 66-летнюю мать мужа. Тела обнаружили 19 января.
Комментарии