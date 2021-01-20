Спасатели нашли пропавшего в Карпатах лыжника

Турист из Киева, потерялся в районе горы Гемба на Закарпатье. Фото: dsns.gov.ua

Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах лыжника.

Он в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Вблизи с.Березники Савеловского района нашли туриста. По уточненным данным - 1985 года, житель Киева. В медицинской помощи мужчина не нуждался", - говорится в сообщении.

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Мужчину сопроводили к месту временного проживания в селе Пилипец.

В частном доме в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области нашли мертвыми 43-летних мужчину и женщину и 66-летнюю мать мужа. Тела обнаружили 19 января.