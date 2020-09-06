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воскресенье, 06 сентября 2020 17:42

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области

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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области
По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован. Фото: ДСНС

На Харьковщине ликвидировали масштабный пожар, начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи поселка Воробьевка.

В то же время, на месте все еще остаются 46 человек личного состава и 13 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара)", - сказано в сообщении.

Одну из лесных пожаров полностью ликвидировали в Харьковской области. Пожар возник в лесном массиве возле села Клугино-Башкировка Харьковской обл.

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Дата
06
сентября

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