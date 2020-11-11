Совместные роды и декрет — украинка о рождении дочери в Дании

Киевлянка Майя Заховайко в марте родила дочь в Копенгагене. Об опыте родов и особенностях датской медицины рассказала Gazeta.ua

"У меня была беременность без осложнений. Поэтому кому - то может показаться, что все было слишком просто. Но здесь действительно не относятся к беременности как к болезни. Первое обращение к семейному врачу, сразу, как только увидите две полоски. Вам назначат встречу и возьмут простейшие анализы", - говорит Майя.

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В 11-13 недель ребенка проверяют на наличие синдрома Дауна и дают женщине выбор. Затем повторное УЗИ в 20 недель.

"К семейному врачу я приходила еще 2 раза - делать прививку от гриппа и на третьем триместре от коклюша. Также меня вела акушерка, она измеряла размер ребенка, позже - положение плода перед родами. Регион проживания назначает госпиталь, где будете рожать. По желанию можно рожать дома с акушеркой. Это обязательно обговаривается заранее. Я рожала в госпитале", - говорит Майя.

Все анализы и визиты к врачам - бесплатны в Дании. Для этого здесь платят налоги.

"Очень распространены и партнерские роды. Не знаю статистику, но опять таки все мои знакомые и друзья мужа были во время рождения своих детей рядом с женой. Очень гордятся своими женщинами и собой, конечно. Можно рожать с мамой, подругой, доулой или частной медсестрой - но под наблюдением персонала из больницы, потому что они ответственны за процесс", - говорит украинка.

Фото: may_in_denmark

В декрет здесь идут за месяц до родов, потом есть 14 недель и еще 32 недели можно поделить с партнером. Мужчинам дается 2 недели после рождения ребенка, а остальное время планируется в семье. Свои декретные недели можно растянуть аж на 9 лет.

"В моем госпитале был отель для семей с новорожденными. Бесплатный для мам с детьми и какие-то копейки для пап. Там 48 часов женщины восстанавливаются, их бесплатно кормят и есть 24/7 доступ к медсестр. Они показывают азы грудного вскармливания и отвечают на все вопросы", - говорит Майя.

В Норвегии все визиты к семейным врачам-платные. Один прием стоит около 1 тыс. гривен. Но, как только тест показывает две полоски - все лечение покрывает государство.