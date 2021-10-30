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суббота, 30 октября 2021 09:41

Соvid-19: в Украине снова более 26 тыс. случаев за сутки

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Соvid-19: в Украине снова более 26 тыс. случаев за сутки
В Украине снова обнаружили более 26 тысяч заражений. Фото: ua.news

В пятницу, 29 октября, в Украине обнаружили 26 198 случаев коронавируса.

Среди новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки выздоровело 9 449 человек. Госпитализировали 5 305 больных. Умер 541 человек.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880), Сумской (1 612) областях и в Киеве (1 455).

28 октября в Украине обнаружили рекордные 26 870 случаев заражения коронавирусом. 289 241 человека вакцинировали. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизировали 75 138 человек.

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