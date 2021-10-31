Соvid-19: реанимации всех больниц Буковины полностью заполнены

Ковод-больницы полностью заполнены. Фото: ukrinform

В Черновицкой области реанимации всех госпитальных баз, в которых лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Много больных и в отделениях городских медучреждений. Самые высокие показатели в Городской больнице №4 и №3 – 100% и 93%. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

"30 октября в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировали 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому мы должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от недуга",– сказал директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Во время заседания говорили также о случаях нарушения противоэпидемических норм. Рабочие группы, работающие в области, уже обследовали 303 объекта. 27 человек привлечены к административной ответственности. 75 буковинцам предоставили соответствующие рекомендации.

В Черновицкой области зафиксировали 106 405 случаев коронавируса, из которых 487 – за прошедшие сутки. Болезнь преодолели 88 128 человек, 2430 умерли. За сутки 30 октября в Украине было обнаружено еще 17 430 случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело 2 904 872 человека, выздоровело 2 430 944 человека, летальных исходов – 67 393, проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.