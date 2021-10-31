Covid-19 в Украине: за сутки более 17 тыс. новых заражений и более 300 смертей

94% инфицированных коронавирусом на прошлой неделе – невакцинированы. Фото: comments.ua

За сутки 30 октября в Украине было обнаружено еще 17 430 случаев коронавируса.

Среди новых инфицированных – 1 108 детей и 178 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 5663 человека, умерли от коронавируса 336 больных. Выздоровело – 5 269 человек.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев было выявлено в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

29 октября в Украине выявили 26 198 случаев коронавируса, 541 человек скончался. Украина стала второй в мире по суточной смертности от Covid.