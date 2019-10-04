Сотрудники СБУ задержали пророссийского агитатора

 
Ексклюзивы
1/5
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 720
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1287
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11530
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5625
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7371
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9819
Фото
Все фото
7
8
3
6
26
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
Сумка-блоха и браслет-таракан: дизайнер создает реалистичные аксессуары
Сумка-блоха и браслет-таракан: дизайнер создает реалистичные аксессуары
Видео
Все видео
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5625
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 999
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 738
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 117
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
пятница, 04 октября 2019 21:53

Сотрудники СБУ задержали пророссийского агитатора

  Комментировать

  Задержанный имел пророссийскую позицию и активно пропагандировал ее. Фото: Cgek
Задержанный имел пророссийскую позицию и активно пропагандировал ее. Фото: Cgek

В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", российской православной церкви и монархизма.

Мужчина активно поддерживал временную оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественной политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации. Кроме того, злоумышленник поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также мужчина, который работал таксистом, открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержала сепаратиста-агитатора

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

 

В Северодонецке Луганской области прекратили деятельность агитатора. Пользователь интернета распространял информационные материалы антиукраинского содержания через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сотрудники СБУ задержали пророссийского агитатора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Львовянин посвятил прощальную победу в ринге нашей будущей победе на Востоке Украины

В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото

Первый спутник запустили благодаря украинцу

Федор Черенков страдал манией преследования

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 39890
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 26226
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 23436
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 22789
&quot;Остатки тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Остатки тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 22447
Общество
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
7
 Просмотров: 9
Новый глава ЦИК сказал, при каких условиях состоятся выборы на Донбассе
Новый глава ЦИК сказал, при каких условиях состоятся выборы на Донбассе Просмотров: 648
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
8
 Просмотров: 153
Боевики обстреляли из гранатометов участок разведения сил на Донбассе
Боевики обстреляли из гранатометов участок разведения сил на Донбассе Просмотров: 198
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
Запретить бизнес в Украине: в США анонсировали новый законопроект
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
2
История с Мальдивами: Порошенко не пришел на допрос
Голосов: 45732
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua