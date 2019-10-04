Задержанный имел пророссийскую позицию и активно пропагандировал ее. Фото: Cgek

В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", российской православной церкви и монархизма.

Мужчина активно поддерживал временную оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественной политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации. Кроме того, злоумышленник поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также мужчина, который работал таксистом, открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

В Северодонецке Луганской области прекратили деятельность агитатора. Пользователь интернета распространял информационные материалы антиукраинского содержания через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".