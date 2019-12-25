Сотрудники СБУ организовали схему "откатов" на госпредприятии

Злоумышленники требовали 800 тыс. грн "отката". Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн "откатов" должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками СБУ.

Деньги требовали за содействие в ускоренном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организаторов схемы задержали.

"Среди участников схемы - заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль", - говорится в сообщении.

Злоумышленники с целью вымогательства денег создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам, затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы, по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере". Сейчас продолжается досудебное следствие.

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудников государственного кадастра поймали на взятке. Злоумышленники получали деньги через посредника.