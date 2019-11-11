Сотрудники НАБУ хотят задержать бывшего заместителя Гонтаревой

Александра Писарук хотят задержать сотрудники НАБУ. Фото: Antikor

Сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка Аваль, чтобы задержать председателя правления Александра Писарука.

Претензии правоохранителей к Писаруку касаются рефинансирования Нацбанком VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом сообщает издание "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, Писаруку инкриминируют нарушение статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

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Как отмечается, Александр Писарук в 2014-15 годах работал первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой. До этого с 1997 года работал в банке ING, а с 2010 по 2014-й был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.

В ближайшее время Всемирный банк может войти в капитал государственного Укргазбанка. Приватизировать банк планирует Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.