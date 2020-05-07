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четверг, 07 мая 2020 20:47

Сотрудник ОГА заразился коронавирусом

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Сотрудник ОГА заразился коронавирусом
В Днепре заразился чиновник. Фото: adm.dp.gov.ua

Сотрудник Днепропетровской ОГА заразился коронавирусом.

Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс служба ОГА.

Более 50 контактных лиц ждут результатов ПЦР-теста, находясь на самоизоляции.

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"Этот человек уже изолирован. Он находится в легком состоянии. Работает дома и максимальное количество сотрудников облгосадминистрации, переведенная в отдаленный режим работы", - сказал глава ОГА Александр Бондаренко.

У пациентки Национального института рака обнаружили коронавирус. Узнали об инфекции, когда женщину госпитализировали для проведения операции, рассказал и. о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.

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