Сотрудник ОГА заразился коронавирусом

В Днепре заразился чиновник. Фото: adm.dp.gov.ua

Сотрудник Днепропетровской ОГА заразился коронавирусом.

Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс служба ОГА.

Более 50 контактных лиц ждут результатов ПЦР-теста, находясь на самоизоляции.

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"Этот человек уже изолирован. Он находится в легком состоянии. Работает дома и максимальное количество сотрудников облгосадминистрации, переведенная в отдаленный режим работы", - сказал глава ОГА Александр Бондаренко.

У пациентки Национального института рака обнаружили коронавирус. Узнали об инфекции, когда женщину госпитализировали для проведения операции, рассказал и. о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.