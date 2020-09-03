Сотрудник Киевского апелляционного суда подхватил коронавирус

В КАСе нашли коронавирус. Фото: Киевский апелляционный суд

У сотрудника Киевского апелляционного суда обнаружили Covid-19.

Суд продолжает работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Сейчас в помещении суда осуществляют усиленную дезинфекцию и принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - говорится в заявлении суда.

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Напомним, до этого в Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса.