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среда, 01 сентября 2021 07:45

Сотни украинцев просят забрать их с Афганистана

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Сотни украинцев просят забрать их с Афганистана
Сотни украинцев просят об эвакуации из Афганистана. Фото: pnk.tv

Около 200 украинцев остались в Афганистане и просят об эвакуации. Кроме того, четыре страны попросили Украину помочь вывезти своих граждан.

При этом ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в составе украинской делегации в США.

"Кто-то две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы. В Афганистане оставляют люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда - это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности", - сказал министр.

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На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическая преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

Министерство обороны США объявило о завершении своей операции по эвакуации из Афганистана граждан США и афганцев и вывода своих военных из страны. Последний C-17 улетел из Международного аэропорта Хамида Карзая 30 августа. Хотя военная эвакуация завершена, дипломатическая миссия для вывода граждан США и уязвимых афганцев, которые хотят уехать, продолжится.

Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 000 человек.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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