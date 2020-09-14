Сотни хасидов пытались попасть в Украину через границу из Беларуси

Председатель ГНСУ встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда. Фото: dpsu.gov.uа

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда.

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службой Украины.

"Сегодня после обеда в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытия групп иностранных граждан, несмотря на ограничения въезда пытаются попасть в Украину. Напомним, что пограничники охраняют границу с Республикой Беларусь в усиленном режиме ", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Дейнеко довел до иностранных граждан требования Постановления КМУ относительно ограничения въезда иностранцев в Украину.

Председатель ГНСУ встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда. Фото: dpsu.gov.uа

Председатель ГНСУ встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда. Фото: dpsu.gov.uа

Председатель ГНСУ встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда. Фото: dpsu.gov.uа

Председатель ГНСУ встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда. Фото: dpsu.gov.uа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео будут просить посодействовать приезду 2 тысяч хасидов в Умань

"Глава ведомства четко отметил недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы ... Ситуация остается контролируемой", - рассказали в ГНАУ.

Правительство Израиля одобрило введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения коронавируса. Согласно решению властей страны, общенациональная изоляция начнется в пятницу.