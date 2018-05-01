Шотландия первой в мире ввела минимальные цены на алкогольную продукцию

В Шотландии теперь все по минимальной цене. Фото: ТСН

Шотландия стала первой страной в мире, которая ввела минимальные розничные цены на алкогольные напитки.

Минимальная цена за единицу, или MUP, устанавливает нижнюю цену за единицу алкоголя, то есть он юридически не может быть продан за меньшую цену. Чем больше процент алкоголя в напитке, тем дороже он будет стоить, сообщает The Scotsman.

С 1 мая наименьший ценник должен составлять не менее 50 пенсов (около 18 гривен) за 10 миллилитров чистого алкоголя.

То есть бутылка виски объемом 0,7 литра не может быть продана менее чем за 14 фунтов стерлингов (513 грн).

Стоимость бутылки водки объемом 0,7 литра крепостью 37,5% составляет не менее 13,13 фунтов (476 грн), четыре банки пива лагер крепостью 9% будут стоить минимум 7,92 фунтов (256 грн), а бутылку вина крепостью 12 5% нельзя продать дешевле, чем 4,69 фунтов стерлингов (146 грн).

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В шотландском правительстве заявили, что минимальные цены сократят смертность от связанных с алкоголем заболеваний и в целом уменьшат вредное воздействие алкоголя на общество.