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пятница, 11 сентября 2020 11:30

Состояние инфицированной Covid-19 Тимошенко изменилось

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Состояние инфицированной Covid-19 Тимошенко изменилось
Пока у нее остается воспаление легких, сообщила пресс-секретарь политкини Марина Сорока. Фото: "РБК-Украина"

Лидерка политической партии "Батькивщина" и нардепка Юлия Тимошенко выздоровела после коронавирусной инфекции. 11 сентября она получила отрицательный тест на Covid-19.

Пока у нее остается воспаление легких, сообщила пресс-секретарь политкини Марина Сорока.

"Скоро она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока.

По словам пресс-секретаря, Тимошенко чувствует себя значительно лучше, а лечение воспаления проходит успешно.

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О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Позже однопартиец Вадим Ивченко рассказывал о том, что Тимошенко была в критическом состоянии и принимала все соответствующие меры для вентиляции легких.

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