Сообщили последние новости с Донбасса

На Донбассе три обстрелы с начала суток. Фото: Reuters

С начала текущих суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины".

Около 10:30 сепаратисты три выстрела из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных сил неподалеку от Причепиловка. На рассвете они обстреляли защитников исследовательского из минометов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 25 июля.

Как отмечается, боевики также выполнимая обстрелы со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС возле Водяного.

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В то же время, украинские защитники отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств.

По данным министерства, потерь среди наших военных нет.

24 июля российские оккупанты 9 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Старогнатовка противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.