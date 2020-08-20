Сообщили обстоятельства смерти Бориса Патона

Ученый до последнего продолжал работать дистанционно. Фото: Reuters

Сотрудники Национальной академии наук рассказали некоторые обстоятельства смерти героя Украины, руководителя НАН Бориса Патона.

Они сообщили, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем, передает сайт "Сегодня".

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы ... Похороны, очевидно состоится в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. у него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место захоронения ", - рассказали в НАН Украины.

Академики отметили, что в последний раз ученый присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина.

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"Но и на карантине он работал. Удаленно", - уточнили в НАН.

Как сообщается, последнюю неделю Патон лежал в реанимации. Ему поддерживали работу сердца.

На 102 году умер украинский ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Сейчас формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.