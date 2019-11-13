Сообщили о смерти молодого военного ВСУ

У 22-летнего Руслана Трибулка остановилось сердце. Фото: Facebook

Во Львовской области во вторник, 12 ноября, внезапно умер 22-летний боец ​​24-й бригады ВСУ Руслан Трубилко.

У Руслана остановилось сердце. Трагедия произошла, когда он на выходных находился дома. Об этом сообщили на странице "3-й ОМПБ - Королевская пехота" в Facebook.

"Сегодня стало известно, что находясь на выходных, у себя дома, остановилось сердце нашего собрата Руслана Трубилко. Похороны состоятся завтра в селе Старычи (Львовская область - ред). Вечная память тебе, друг! RIP 12.05.1997 - 12.11.2019 ", - говорится в сообщении.

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Руслану было 22 года, он служил в армии с 2016 года.

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