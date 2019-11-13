Сообщили о смерти молодого военного ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 2907
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1683
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 882
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 666
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3582
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 540
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 324
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1179
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2961
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 459
Фото
Все фото
20
5
4
27
3
Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села
Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Похоронили погибшего украинского военного Геннадия Моторина
Похоронили погибшего украинского военного Геннадия Моторина
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Видео
Все видео
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 666
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1278
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 963
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3888
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 1008
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 22:52

Сообщили о смерти молодого военного ВСУ

  Комментировать
Сообщили о смерти молодого военного ВСУ
У 22-летнего Руслана Трибулка остановилось сердце. Фото: Facebook

Во Львовской области во вторник, 12 ноября, внезапно умер 22-летний боец ​​24-й бригады ВСУ Руслан Трубилко.

У Руслана остановилось сердце. Трагедия произошла, когда он на выходных находился дома. Об этом сообщили на странице "3-й ОМПБ - Королевская пехота" в Facebook.

"Сегодня стало известно, что находясь на выходных, у себя дома, остановилось сердце нашего собрата Руслана Трубилко. Похороны состоятся завтра в селе Старычи (Львовская область - ред). Вечная память тебе, друг! RIP 12.05.1997 - 12.11.2019 ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили погибшего украинского военного Геннадия Моторина

Руслану было 22 года, он служил в армии с 2016 года.

В Днепре скончалась известная волонтер Наталья Иванова. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили о смерти молодого военного ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 24012
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 14841
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 13059
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 12879
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
19
 Просмотров: 9900
Общество
Глава СБУ назвал свою месячную зарплату
Глава СБУ назвал свою месячную зарплату Просмотров: 657
Взяточнице из Офиса президента сообщили о подозрении
Взяточнице из Офиса президента сообщили о подозрении Просмотров: 297
Зеленский подписал важный закон о борьбе с коррупцией
Зеленский подписал важный закон о борьбе с коррупцией Просмотров: 441
Суд принял новое решение по минеру моста метро
Суд принял новое решение по минеру моста метро Просмотров: 180
Война на Донбассе: военные сообщили хорошие новости
Война на Донбассе: военные сообщили хорошие новости Просмотров: 882
Больше всего комментируют
14
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
14
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
4
Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
Голосов: 46978
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua