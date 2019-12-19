Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 450
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1197
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 873
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1134
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1548
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2790
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2565
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
23
5
3
9
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
Видео
Все видео
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1134
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 531
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1188
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2718
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 135
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
четверг, 19 декабря 2019 22:33

Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы

  Комментировать
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Пимаховой сообщили о подозрении. Фото: Главком

НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки бывший первой замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

В июне 2017 она предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на год с возможностью продления срока до трех лет, сообщает НАБУ.

По версии следствия, она требовала и получила взятку в размере $1800.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАБУ назвали причину обысков у Пимаховой

Следствие установило, что в августе того же года она предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины за якобы территориальное происхождение. Оно должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранному гражданину получили паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. За обеспечение процесса оформления и выдачи документов чиновница просила $ 30 тыс.

В НАБУ сообщили, что расследование ведется с ноября 2017 года.

Бывшей замглавы Государственной миграционной службы Дини Пимаховий сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за незаконное оформление россиянину документов для получения гражданства Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Первый рекорд скорости определяли без спидометра

Выбросил плиту, любил азартные игры - как жил гений-переводчик

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 29151
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 19404
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 9711
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке Просмотров: 5400
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
 1 Просмотров: 5391
Общество
"Кива кричал, что будет резать меня и есть". Участники драки за землю рассказали детали потасовки
"Кива кричал, что будет резать меня и есть". Участники драки за землю рассказали детали потасовки Просмотров: 27
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 108
Во время бунта в СИЗО пострадали 25 заключенных
Во время бунта в СИЗО пострадали 25 заключенных Просмотров: 54
В Украине создадут реестр педофилов
В Украине создадут реестр педофилов 1 Просмотров: 117
"Мы - государство, о которое Россия сломает свои зубы" - Пекарь
"Мы - государство, о которое Россия сломает свои зубы" - Пекарь
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
10
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
8
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности
Голосов: 47684
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua