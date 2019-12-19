Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы

Пимаховой сообщили о подозрении. Фото: Главком

НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки бывший первой замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

В июне 2017 она предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на год с возможностью продления срока до трех лет, сообщает НАБУ.

По версии следствия, она требовала и получила взятку в размере $1800.

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Следствие установило, что в августе того же года она предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины за якобы территориальное происхождение. Оно должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранному гражданину получили паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. За обеспечение процесса оформления и выдачи документов чиновница просила $ 30 тыс.

В НАБУ сообщили, что расследование ведется с ноября 2017 года.

Бывшей замглавы Государственной миграционной службы Дини Пимаховий сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за незаконное оформление россиянину документов для получения гражданства Украины.