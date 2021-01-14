Сообщили о новых правилах въезда в США

Путешествующим в США нужно будет сделать тест на коронавирус в течение 3 дней до плановой поездки.
Об этом сообщило посольство Украины в США.
Новые правила будут действовать с 26 января.
Иностранцы, которые планируют посетить США, должны предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от Covid-19.
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"Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на Covid-19 в США через 3-5 дней после прилета и оставаться дома в течение 7 дней", - отметили в сообщении.
В будущем документ о вакцинации от коронавируса не исключено, что станет требованием для въезда в Европейский Союз.
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