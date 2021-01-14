Сообщили о новых правилах въезда в США

Стали известны новые правила для въезда в США. Фото:pexels

Путешествующим в США нужно будет сделать тест на коронавирус в течение 3 дней до плановой поездки.

Об этом сообщило посольство Украины в США.

Новые правила будут действовать с 26 января.

Иностранцы, которые планируют посетить США, должны предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от Covid-19.

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"Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на Covid-19 в США через 3-5 дней после прилета и оставаться дома в течение 7 дней", - отметили в сообщении.

В будущем документ о вакцинации от коронавируса не исключено, что станет требованием для въезда в Европейский Союз.