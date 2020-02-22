Сообщили о новых особенностях коронавируса: какие риски

Через увеличенный инкубационный период может осложниться сдерживания вируса от распространения. Фото: Главком

Инкубационный период коронавируса может быть длиннее, чем 14 дней.

Власти китайской провинции Хубэй предполагает, что инкубационный период может длиться 27 дней. В 70-летнего больного в этот период появились симптомы коронавируса, пишет Reuters.

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Инфицированный 24 января вернулся в Шэньнунцзя на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу. Там контактировал с больной сестрой. 20 февраля у мужчины поднялась температура. Через день тест на коронавирус показал положительный результат.

Через увеличенный инкубационный период может осложниться сдерживания вируса от распространения.

От китайского коронавируса вылечились 20 858 человек. Правда из-за болезни умерли 2360 человек. Свидетельствуют данные с карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.