Коронавирус: выросло число пациентов, которые вылечились

От китайского коронавируса вылечились 20 858 человек.
Правда из-за болезни умерли 2360 человек. Свидетельствуют данные с карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, передает Reuters.
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С конца декабря 2019-го коронавирусом заболело 77 661 человек. Больше всего заражений на материковой части Китая - 76 290 случаев. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, находящегося у берегов Японии.
В Южной Корее более 200 человек заразились коронавирусом, в Японии - более 100.
С момента появления нового коровавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек. Они находятся под контролем и все здоровые.
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