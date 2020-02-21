В Украину из Китая вернулось 7 тыс. человек - Аваков

Аваков заявил, что у людей не нашли вирус. Фото: "Цензор.нет"

С момента появления нового коровавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек.

Все они находятся под контролем и все здоровые, сказал глава МВД Арсен Аваков в эфире програмы "Свобода слова Савика Шустера".

"С момента начала кризиса 7 тыс. человек опосредованно из Китая въехали в Украину. Студенты, те кто сами возвращался, те кто пробирался через Франкфурт, через другие страны", - сказал Аваков.

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Каждый из них проходил контроль. За все это время мы имели только 3 подозрения - 2 в Николаеве и 1 в Киеве. Это оказались простые простудные заболевания.

В украинском, которых сняли с рейса при эвакуации из Китая, не выявили коронавирус. При прохождении контроля имели повышенную температуру.