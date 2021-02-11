Сообщили, кто первым в Украине получит вакцину от Covid-19

Кого будут вакцинировать первым. Фото: Reuters

Первый укол вакцины от коронавируса получит медицинский работник.

Поставщиком вакцин скорее всего станет AstraZeneca, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу".

"Первый укол точно достанется медицинскому сотруднику. Украина приняла решение начать кампанию иммунопрофилактики с медицинских сотрудников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой борьбы с коронавирусом. Я считаю, что каждый из них сегодня герой", – сказал Ляшко.

Также он уточнил, что прибытие вакцин ожидается на следующей неделе, однако какая из них первой поступит – пока неизвестно. Вполне вероятно, что это может быть препарат AstraZeneca, а не Pfizer.

"Тут прозвучало, что первой мы ожидаем вакцину Pfizer, но, возможно, первой будет вакцина AstraZeneca, закупленная за бюджетные средства", – добавил Ляшко.

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Напомним, эксперт заявил, что вакцина не гарантирует полной защиты от Covid-19.