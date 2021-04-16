Сообщили, кому разрешили ездить без спецпропуска

С 5 апреля в Киеве проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Фото: Главком

Адвокаты в Киеве имеют право пользоваться общественным транспортом во время локдауна по служебным удостоверениям.

Такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов столицей должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", - заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщает Вечерний Киев.

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В Киеве с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения. С 5 апреля в Киеве проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.