Сообщили количество вакцинированных от коронавируса в Украине

Кількість вакцинованих в Україні перевищила 15 тис. Фото: Reuters

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса, прививки получили уже 15 758 человек.

Больше всего прививок сделали в Донецкой области, меньше всего - на Закарпатье. Об этом сообщает Коронавирус инфо.

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"За прошедшие сутки вакцинировали 3277 человек. За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области - 1470, наименьшее - в Закарпатской области - 284", - сказано в сообщении.

В Украине за минувшие сутки, 5 марта, коронавирус обнаружили в 9144 человек. 3351 пациент выздоровел, а 156 - умерли от осложнений. В больницы попали 3309 человек. Было осуществлено тестирований за сутки - 81 333.