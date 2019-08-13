Сообщили количество штрафов за вождение в нетрезвом состоянии

Полицейские составили более 1200 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. ФОТО: ИНФОРМАТОР

За прошедшую неделю патрульные полицейские составили более 1200 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

"За период 5-11 августа 2019: 45007 вызовов обработаны в течение недели; 599 человек задержаны в качестве подозреваемых в совершении правонарушений; 1208 админпротоколов составлено за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - сообщает Патрульная полиция в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом пьяный прокурор посреди улицы устроил стрельбу

За это же время патрульные вынесли 32 тыс. Постановлений за нарушение правил дорожного движения.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз.