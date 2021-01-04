Сообщили, когда в Украину прибудут патрульные катера класса Island

Патрульные катера класса Island из США прибудут в Украину в течение следующих 6 месяцев.

Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа, передает "Радио Свобода".

"Айленды" дойдут до нас в течение первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все возможности - тогда будем иметь дивизион из 5-ти катеров этого класса. В настоящее время катера проходят в Америке соответствующее техническое обслуживание и доозброення, в январе украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить подготовку на борту. Надеемся, за 2 ближайших года первая партия дойдет до ВМС", - заявил Неижпапа.

Он также добавил, что контракт на строительство американских катеров Mark VI для Украины уже подписан.

Фото: https://mil.in.ua

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Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали.