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понедельник, 04 января 2021 07:59

Сообщили, когда в Украину прибудут патрульные катера класса Island
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Патрульные катера класса Island из США прибудут в Украину в течение следующих 6 месяцев.

Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа, передает "Радио Свобода".

"Айленды" дойдут до нас в течение первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все возможности - тогда будем иметь дивизион из 5-ти катеров этого класса. В настоящее время катера проходят в Америке соответствующее техническое обслуживание и доозброення, в январе украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить подготовку на борту. Надеемся, за 2 ближайших года первая партия дойдет до ВМС", - заявил Неижпапа.

Он также добавил, что контракт на строительство американских катеров Mark VI для Украины уже подписан.

патрульные катера типа Island
Фото: https://mil.in.ua
патрульные катера типа Island
патрульные катера типа Island

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Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали.

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Дата
04
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