Сообщили, какой будет погода в начале новой рабочей недели

Неделя начнется с дождей. Фото - PRESS-Центр

Новая рабочая неделя начнется с дождей. 16 июля в Киеве переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м /с. Температура воздуха ночью +15 ... + 17 градусов, днем ​​+23 ... + 25 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 16 градусов, днем ​​+19 ... + 24 градуса, в Закарпатской области ночью +12 ... + 17 градусов, днем ​​+10 ... + 15 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7 ... + 12 градусов, днем ​​+10 ... + 15 градусов. В Моршине, Трускавце и Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +13 ... + 15 градусов, днем ​​+21 ... + 23, 27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 17 градусов, днем ​​+21 ... + 26 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накрыла мощная магнитная буря

В центре Украины также переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12 ... + 19 градусов, днем ​​+22 ... + 28 градусов, в Винницкой области ночью +11 ... + 16 градусов, днем ​​+20 ... + 25 градусов. Такой же погода и на востоке Украины.

Немного теплее будет на юге. Но также ясно, но без осадков, только в Запорожской области днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15 ... + 21 градус, днем ​​+25 ... + 30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17 ... + 22 градуса, днем ​​+25 ... + 30 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +19 ... + 21 градус, днем ​​+24 ... + 26 градусов.

Погода до конца лета не будет экстремально жаркой - в отдельные дни будут около 30 градусов, а в среднем + 25-28 тепла. А вот осенью довольно рано придут заморозки.