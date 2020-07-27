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Сообщили дату переговоров о компенсациях по делу сбитого самолета в Иране

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Сообщили дату переговоров о компенсациях по делу сбитого самолета в Иране
В конце июля состоятся переговоры с представителями Ирана. Фото: Reuters

29-30 июля представители Ирана прибудут в Украину для переговоров о компенсациях по делу сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Варшаве во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцек Чапутовичем.

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев. Мы ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля, что будет послезавтра ", - рассказал он.

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Кулеба отметил, что не может раскрыть окончательную сумму компенсаций, которые должна выплатить Иран.

"Не потому, что я не готов, а потому что сумма будет результатом консультаций", - отметил он.

Самолет МАУ разбился под Тегераном 8 января 2020, погибли все 176 человек, находившихся на борту.
Сначала Иран назвал причиной катастрофы технической ошибки. Однако позже под давлением мировой общественности признал, что борт был сбит ракетой иранских ПВО.

Катастрофа стала крупнейшей по количеству погибших за всю историю украинской авиации, первой в истории авиакомпании МАУ и вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

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