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пятница, 11 июня 2021 12:48

Солнечное затмения позади: чья жизнь изменится к лучшему

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Солнечное затмения позади: чья жизнь изменится к лучшему
Освободите полки от хлама, а голову - от навязчивых мыслей. Фото: pixabay.com

10 июня состоялось солнечное затмение. После него многие почувствует покой и облегчение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Луна находится дальше от Земли и движется медленно, - говорит астролог. - Кто в эти дни поспешит, то людей рассмешит. Разрушится все сделано кое-как: здания, договоренности и бизнес. Избегайте толпы. Пандемия не даст о себе забыть. Заболеть второй раз на коронавирус могут те, кто уже болел. Освободите полки от хлама, а голову - от навязчивых мыслей. Вернутся силы и вдохновение. Жизнь Тельцов, Козерогов и Рыб изменится к лучшему. Сможете доработать дела, которые не удавались в начале недели. Хорошо пойдет обучение, путешествия, командировки и покупка техники".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Это время радикальных перемен. Следите за курсом валют. Не спешите при торговле. Легко будет и заработать, и потерять.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будьте готовы к путешествиям и открытиям. В среду и четверг не стоит идти в магазин. Приобретена этого дня техника может быстро сломаться.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Коллеги и знакомые будут доверять вам больше, чем любимые и друзья. Слишком боитесь ошибиться, поэтому двигаться медленно. Не теряйте веру в себя.

Рак (22 июня - 22 июля)

Хорошо обдумайте каждое решение. Не стоит вкладывать средства в недвижимость. Особенно если речь идет о новостройках. Строительство затянется.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Планов достаточно, но сил не хватит, чтобы их воплотить. Не спешите приписывать себе диагнозы. Просто усталость взяла верх. Отдохните и пропейте курс витаминов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Больше всего ошибок можете сделать на работе. Не ищите виноватых. Достаточно взглянуть в зеркало, чтобы все понять.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Проблемы и хлопоты будут обходить стороной. Время отдохнуть, а не заботиться о карьере или расширения бизнеса.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Лопнет терпение. Вам многое не нравиться. Хотите что-то изменить - берите карандаш и запишите свои желания. Начинать что-то лучше через неделю.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Могут ломаться стиральные машинки. Не пытайтесь починить их самостоятельно. Не стоит вкладывать деньги в недвижимость. Лучше приобрести земельный участок.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Не нужно транжирить сбережения. Покупку авто отложите на конец месяца. Трудно будет оставаться спокойным и целеустремленным.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не стоит искать новых заработков. Они сами найдут вас. Больше внимания уделите детям. Пусть начало летних каникул проведут дома.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Заботьтесь о собственном развитии - читайте, изучайте иностранные языки. Дела, которые начнете сейчас, положительно повлияют на заработки осенью.

Уникальное видео демонстрирует, как происходило первое солнечное затмение 2021 года.

Автор: Gazeta.ua
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