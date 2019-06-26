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четверг, 27 июня 2019 10:10

Солнечное затмение 2019-го: что нужно знать и чего остерегаться

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Солнечное затмение 2019-го: что нужно знать и чего остерегаться
Со 2 июля начинается сезон затмений. Фото: tsn.ua

2 июля состоится солнечное затмение. Это неблагоприятный период для принятия серьезных решений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В июле нас ждут сразу 2 затмения: лунное и солнечное. 1 и 2 июля - дни Гекаты. Луны не будет видно на небе, - говорит астролог. - Люди будут проявлять не лучшие черты. Остерегайтесь ярости и ненависти".

Со 2 июля начинается сезон затмений.

"Так называют период между солнечным и лунным затмениями. Последнее будем иметь 16-17 июля, - объясняет астролог. - Этот период неблагоприятен для серьезных начинаний. Но хорош для того, чтобы завершить то, что хотите забыть. Боритесь с вредными привычками, лишним весом и ленью. То же касается отношений. Прощайтесь с теми, кто нанес много боли", - говорит астролог.

По ее словам, работа пойдет вяло.

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"Хотите прожить эту неделю без потерь и убытков, - лучше уйти в отпуск. Важные дела отложите до 6 июля. Организм ослаблен. Легко могут цепляться вирусы. Иммунитет не будет справляться с ними. Многим придется принимать антибиотики. Не идите на спортивные рекорды. Победа достанется конкурентам", - говорит Максимова.

Обстоятельства будут давить ежедневно. Не будет возможности самостоятельно принимать решения.

"За вас будут решать другие. Это может раздражать. Не нервничайте. Лучше выгодно этим воспользуйтесь. Достичь успеха помешает гордыня. Во время сезона затмений не стоит планировать зачатие. У ребенка будет тяжелая судьба", - говорит астролог.

Первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900-м, попало в сеть.

Автор: Gazeta.ua
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