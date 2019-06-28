Солнце или дождь: в каких регионах следует ожидать грозы

Похолодание принесет облегчение многим, кто устал от жары. Фото: tyachiv-life.com.ua

После рекордной жары синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха до комфортных показателей.

28 июня, север, центр и восток страны накроют грозовые дожди. В других регионах будет сухая, но облачная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет на востоке и юге Украины. Термометры покажут от +26 до +28 градусов. Ночью до 17-20. На севере, западе и в центре Украины будет прохладнее. Днем от +20 до +23, ночью от +13 до +15.

В субботу, 29 июня, дожди будут идти на востоке, севере и центре Украины. На остальной территории - без осадков.

Опустится и температура воздуха. В восточных и северных регионах прогнозируют от +17 до +20. Ночью от +8 до +10. В Луганской области ночью будет + 6-8. На западе, юге и в центре страны будет + 19-22, ночью до 10-12 градусов.

В воскресенье, температура воздуха начнет снова постепенно расти.

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Теплее всего будет на западе. Температура прогреется до + 26-28 градусов, а ночью термометры покажут около +10 градусов.

Прохладнее будет на юге от +25 до 27 днем ​​и + 12-14 ночью. В центре, на севере и востоке Украины - от +21 до +24 днем ​​и около 10 градусов ночью. В Луганской области ночью будут совсем не летние температуры - +6 - +8.

В последний день июня осадков не прогнозируют.

1 июля жара вновь вернется в Украину.

С 27 июня в Украину приходит циклон Otto. Принесет похолодание с дождями, грозами и сильным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Циклон Otto, который движется из Прибалтики, влечет за собой еще и кучу "родственников". Вдоль его атмосферного фронта, который как раз завтра придет в Украину, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления", - сообщила она.