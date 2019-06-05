"Сохраняя свои рейтинги, он теряет наше время": выводы по визиту Зеленского в Брюссель

Политолог Виктор Таран: Самое главное, что мы не услышали - вступление Украины в НАТО только после референдума Фото: Эйдос центр политических исследований и аналитики

Президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель не говорил о главном.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

"Надо говорить о тех заявления, которые не были озвучены. Самое главное, что мы не услышали, - вступление Украины в НАТО только после референдума. Если бы такое заявление было сделано, это означало бы, что мы блокируем переговоры с НАТО. Хорошо, что этого не произошло. Совсем не поднимался вопрос об усилении санкций против России. Европейская конъюнктура сейчас не очень благоприятная к Украине. Австрия, Италия, Франция уже в июне готовы отменить санкции. А Зеленский ничего об этом не сказал. Также не услышали его мыслей о приостановлении "Северного потока-2". Он проговаривал окольные, дипломатические посылы, которые не несут никакого смысла. Подтвердил, что мы дальше движемся в сторону Европейского союза и НАТО, надеемся на поддержку наших партнеров, боремся с коррупцией. Янукович в 2009-м делал такие же пассажи в сторону Европы", - сказал Таран.

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Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

"Проблема в том, что он не поднял ни одной острой темы. Применил "тактику обтекаемости", которую испытал на своей президентской кампании. Накануне выборов в Верховную Раду боится делать острые заявления, чтобы не потерять какую-то из частей электората. Саммиты НАТО не каждый год происходят. При правильном подходе уже в декабре могли бы получить план действий относительно членства. Задержкой воспользуется Россия, чтобы этот вопрос заблокировать. Сохраняя свои рейтинги, он теряет наше время", - подытожил политолог.

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу. На мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, его пригласил польский президент Анджей Дуда.