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четверг, 09 декабря 2021 14:24

Сохранить планету и привлечь внимание к переработке отходов: Наша Ряба и Andre TAN представили уникальную коллекцию одежды
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Известный украинский дизайнер Andre TAN совместно с брендом Наша Ряба создали лимитированную коллекцию женской одежды под названием ICARIA для фэшн-линейки Atelier. Коллекция создана по инициативе бренда Наша Ряба, которым владеет холдинг МХП.

Основной целью коллаборации является привлечение внимания к вопросам переработки отходов, что является важной задачей для всех производственных отраслей, а также является неотъемлемой частью работы любого ответственного бизнеса.

Презентация эксклюзивной коллекции одежды ICARIA
Презентация эксклюзивной коллекции одежды ICARIA
Презентация эксклюзивной коллекции одежды ICARIA
Презентация эксклюзивной коллекции одежды ICARIA
Презентация эксклюзивной коллекции одежды ICARIA

"С 2021 МХП стал членом Глобального договора ООН. Мы внедряем практики для устойчивого развития нашей компании и территорий, где мы ведем свою деятельность. Для нашей компании важно, чтобы единомышленников становилось больше. Поэтому мы решили предложить Andre сделать совместную коллаборацию с нашим брендом Наша Ряба, поскольку мы в МХП и Andre в своем бизнесе очень четко понимаем, что вопрос ответственности бизнеса сегодня очень актуален", — прокомментировал Алексей Безуглый, директор Департамента маркетинга МХП.

Название ICARIA отсылает к античному мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Чтобы убежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставление отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море. Перья символизируют соблюдение баланса в жизни. Не переступая границы, наше общество способно продолжать существование, уменьшать влияние и поощрять других беречь природные ресурсы планеты.

"ECO-fashion – один из самых перспективных трендов нашего времени. Бездумное потребление устарело — фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной. Грамотная переработка мусора и отходов – стремление к новизне с заботой о благополучии планеты. Поэтому я принял решение совместно с украинским брендом Наша Ряба создать коллекцию женской одежды ICARIA, чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, что очень важно не только в фэшн-сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности человека", — утверждает дизайнер Andre TAN.

В рамках проекта была разработана ART-коллекция, представленная в Киеве 8 декабря на закрытом показе в галерее D12. Также создана капсульная линейка женской одежды: пуховой жилет, тощие, сумка, шоппер и кепка, которые поступят в продажу в магазины ANDRE TAN, а также будут доступны и для заказа онлайн уже 18 декабря на сайте: andretan.ua. Все заинтересованные смогут посмотреть на ART-коллекцию с 11 декабря в ТРЦ LAVINA MALL, где будет работать выставка. После окончания срока эксплуатации одежду из коллекции ICARIA можно передать на переработку.

Коллекция одежды ICARIA изготовлена ​​с использованием переработанной ткани, а также прозрачные элементы, внутри которых есть пух и применяется перо от бренда Наша Ряба. Главный цвет коллекции – белый и синий, как символы моря и неба.

Для бренда Наша Ряба переработка отходов является важным этапом работы для сохранения окружающей среды. Так, побочные продукты при производстве мяса птицы на заводах компании перерабатываются: перо – в перья, используемое для изготовления корма для животных, куриный помет – в биогаз, жир – на биодизель и корма для домашних животных. А также в компании функционируют лучшие очистные сооружения отрасли – предприятия возвращают нормативно-очищенные сточные воды.

Подробнее о проекте.

МХП – вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.

Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамический рост позволили МХП за десятилетия увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, а также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн м птицы.

ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов – Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.

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Дата
09
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