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понедельник, 23 декабря 2019 16:53

Согласовали обмен пленными до Нового года

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Согласовали обмен пленными до Нового года
Контактная группа согласовала условия обмена пленными. Фото: regtrends.com

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца 2019 года.

Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен тормозится, потому что удерживаемые не хотят возвращаться в ОРДЛО - росСМИ

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что обмен пленными задерживается, потому что Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.

Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске не договорилась об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

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