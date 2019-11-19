Социальный хлеб в Киеве станет доступнее

В Киеве откроют 200 точек продаж социального хлеба. Фото: today.ua

В столице откроют около 200 точек, где будут продавать социальный хлеб. Установят скидку до 70 процентов.

Чтобы помочь малобезезпечиним киевлянам городская власть откроет 200 точек продажи хлеба по сниженным ценам. В них также можно будет приобрести кондитерские изделия, сахар, чай, кофе, какао, муку, крупы, макаронные изделия, сухие продукты детского питания и пищевые концентраты, кофейные напитки, мед, варенье, повидло, джем, безалкогольные напитки и горячие напитки - чай и кофе. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в Украине продают самое дешевое сало

К социальным видов хлеба по специальной системе скидок принадлежит батон нарезной "Киевский", ржано-пшеничный подовый "Украинский" и хлеб пшеничный I сорта.

"Речь идет о предоставлении льготным и нельготной категориям киевлян - владельцам муниципальной карты" Карточка киевлянина "специальных скидок. Размер скидок для льготных категорий установлено от 70% до 25%. Для нельготных категорий владельцев муниципальной карточки киевлянина на социальные виды хлеба будет действовать скидка 20%", - отметил Николай Поворозник.

Впервые за последние 4 года в период с июля по октябрь средняя стоимость овощей борщового набора снизилась. Заметно подешевела морковь - почти вдвое.