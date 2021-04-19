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понедельник, 19 апреля 2021 14:46

Собрать самые светлые головы и обеспечить условия на уровне западных - Зеленский дал задание правительству

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Собрать самые светлые головы и обеспечить условия на уровне западных - Зеленский дал задание правительству
Президент Зеленский во время совещания дал задание создать современную лабораторию. Фото: .president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по ситуации с третьей волной пандемии коронавирусной болезни Covid-19 в Украине завил о необходимости организации инновационной лаборатории для разработки вакцин.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украине "крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств". С этой целью в государственном бюджете на нынешний год заложили 100 млн грн. Теперь пути решения президентской задачи ищет Министерство здравоохранения Украины.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может статьвізовом будущего", - приводит ОП слова Зеленского.

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В Минздраве также доложили о работе над планом закупки вакцины от Covid-19 и прививки населения. Правительство планирует вакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

Полиция составила 1300 административных протоколов за отсутствие маски в общественных местах. Такую информацию предоставил руководитель Национальной полиции Игорь Клименко во время селекторного совещания на вопрос Владимира Зеленского о том, улучшилась ситуация с ношением масок.

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