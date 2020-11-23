На совещании в ОП отчитались о количестве штрафов за игнорирование маски

Правоохранители выписали 1 300 штрафов за нарушение ношения масок. Фото: BBC

Полиция составила 1 300 административных протоколов за отсутствие маски в общественных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время селекторного совещания президент Владимир Зеленский поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок.

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители выписали 1 300 штрафов за нарушение ношения масок.

"Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина", - сообщает пресс-служба.

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Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты, отметил Зеленский.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику".

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса.

"Уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства имеет доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей".

За прошедшие выходные в Киеве полицейские составили 243 админпротоколов за нарушения карантинных требований. Всего правоохранители проверили 1509 объектов на соблюдение правил карантина выходного дня. В Украине с 21 ноября правоохранители начали штрафовать за неношения маски в общественных местах. 23 ноября президент Владимир Зеленский и председатель ОП Андрей Ермак сообщили о том, что выздоровели от коронавируса и вернулись к работе в обычном режиме.