Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине

Дополнительными ошибками РФ Верснер назвал растяжение колонн военных и колонн снабжения. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Столь неудачно вести военную кампанию, как это делает Россия, надо еще постараться.

Армия РФ совершает все возможные ошибки, заявил майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верснер, передает "ТСН".

"У меня такое впечатление, что они взяли военную хрестоматию за последние лет 100, вычитали все ошибки, которые делали полководцы разных стран, и решили все их повторить. Нет никакого тактического или стратегического планирования. Делают все, что делать нельзя вообще. Непонятные цели операции, непонятные временные рамки, непонятно, кто за что отвечает", - сказал он.

Дополнительными ошибками Верснер назвал растяжение военных колонн и колонн снабжения, чем русские подставляют под удар мелкие группы. Отдельно он отметил техническое обеспечение армии.

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"Странно, что подразделения милиции получают от генералов приказы идти на штурм целых городов. До недавнего времени российская армия считалась второй в мире. Сейчас уже никто не будет, без учета ядерного оружия, считать ее второй. Это смешно", - добавил он.

Майор, который готовил украинских военных в 2014 году, говорит, что армия РФ сегодня выглядит как украинская восемь лет назад. В то же время он добавил, что все понимали - украинцы с тех пор значительно продвинулись вперед.

"Но никто не ожидал, что Украина укрепилась настолько. То, как быстро вы освоили вооружение, что было поставлено в страну, удивило всех", - отметил Верснер.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.