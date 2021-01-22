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пятница, 22 января 2021 19:10

Собакам запрещено лаять: украинцы рассказали особенности содержания домашних любимцев
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Ольга Даншина из Японии, говорит, что домашние любимцы в этой стране становятся настоящими членами семей. Они носят одежду, их любят, как родных, а еще это дорогое удовольствие.

 

"Если вам хочется завести собаку в Японии, то она будет стоить от 2000$. Это должна быть небольшая порода, которая не должна лаять, ходить на поводке. Для собак очень много отделов в супермаркетах. Там можно выбрать одежду, витамины. Собак, как и детей, одевают в соответствии с погодой и возят в специальных колясках. Также здесь отмечают день рождения домашних любимцев с тортом и праздничной едой. Для собак есть специальные кладбища, где их хоронят по всем обычаям и каждый год их хозяева приходят на поминальные дни на могилку", - говорит украинка.

Оксана из Франции, говорит, что собак в этой стране настолько ценят, что здесь действует ряд запретов.

Запрещено продавать "с рук" на блошиных рынках, ярмарках. Также нельзя продавать животных до 8 недель.

Взять питомца можно в зоомагазине, приюте или официальном питомнике. SCC на сайте кинологов.

 

При покупке животного, нужно предоставить документы (паспорт, подтверждение адреса).

Чтобы взять из приюта собаку, нужно предоставить план квартиры , письмо с согласием владельца на содержание животного. Дополнительно оплатить (вакцинацию, дегельминтизацию, стерилизацию). В течение года сотрудники Общества охраны животных могут неожиданно наведаться "в гости", чтобы проверить, как живет их бывший подопечный.

Плохое обращение с животным, голодовка, запугивание заканчивается 2 годами тюрьмы и штрафом 30 тыс.€.

Легкомысленное отношение к животным во Франции недопустимо! Прохожие и соседи за вами наблюдают!

На территории Франции запрещается, разводить, продавать, ввозить, выгуливать :

питбуля, амер. стаффордширского терьера, мастифа, Тоса-ину. Штраф 15 тыс. и тюрьма.

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В Португалии приюты переполнены животными. Об этом рассказывает украинка Юлия

"Для того, чтобы уменьшить количество брошенных животных, власти рассматривают возможность бесплатной стерилизации, так как процедура не всем хозяевам по карману. Котики-собачки в Португалии, по закону, подлежат обязательной регистрации. А также чипированию и прививке. Мы взяли собаку из приюта. Месяц содержания обходится в 50€. Если идем к ветеренара то еще 100€, плюс таблетки и витамины раз в месяц, которые обходятся в 20€", - говорит Юлия.

 

Татьяна Зелинская, Норвегия

"В Норвегии нет бездомных животных от слова "вообще" Если вы увидите вільнобвгаючу собаку без хозяина и поводка, значит она просто случайно убежала.

Все домашние любимцы здесь с чипами, а кое-кто еще и татуированный", - говорит Татьяна.

 

Самые популярные домашние животные кошки и собаки. Несколько лет назад правительство ослабило закон о содержании дома в качестве домашних любимцев рептилий. Теперь некоторые виды этих животных можно увидеть в квартирах любителей экзотики.

"Есть еще и такие, которые имеют возможность и желание держать кур. Кролики, хомячки, морские свинки и попугайчики тоже частые жители в норвежских домах.

Если надумаете завести зверюшку, то у вас 2 варианта - купить и "усыновить". С покупкой все ясно - ищете объявления, договариваетесь, покупаете. С другим другая история - там в ваши добрые руки за символическую плату могут отдать уже чіповану, стерилизованную и вылеченную животное, порой со своей историей. В таких приютах, конечно, им дают хороший уход и заботу. У них очень хорошие условия. Но все понимают, что дома животным значительно лучше. Недавно моя знакомая так взяла себе 2летнего песика породы такса по имени Оскар. Песик был изъят у предыдущего владельца, который бил щенка за то, что малыш ходил в туалет на ковер, при чем сам с ним никогда не гулял и не выпускал на улицу", - добавляет Татьяна.

"Немецкие собаки действительно счастливы, потому что такого количества игрушек как здесь в обычных гипермаркетах или даже на заправках, я еще в жизни не видела. А в супермаркетах даже бывают собачьи недели, где продают эксклюзивные игрушки, одежду или вкусности", - рассказывает Ольга из Германии.

Немецкая собака это действительно член семьи, именно поэтому в каждом супермаркете аналогично с детским всегда есть отдельный животный отдел. Животные чипированы, а налог на животное 900€ в год.

 

"Расходы на собак в Германии достаточно высоки: помимо еды, игрушек и налогов, каждый месяц хозяева еще платят страховые взносы, страховок у собаки может быть до 10 одновременно. Единственное неудобство в том, что собака всегда должна быть на поводке. Также мобакам здесь запрещено лаять больше чем пол часа напролет, с 22-6 ч, а также в воскресенье. За нарушение тишины соседи могут пожаловаться соответствующим органам порядка.

Татьяна Литвинова, проживающая в городе Лодзь, имеет домашнего пса. Женщина была удивлена, что в Польше нужно платить налог на домашнее животное и немалый.

"Оплата за содержание собак, так называемый "собачий налог" - это налог, который нужно платить ежегодно в Польше, и я не шучу", - говорит Татьяна.

 

Плата за владение собакой была введена в 1991 г.. законом "О местных налогах и сборах".

Каждая собака устанавливает свою квоту, но она не должна быть ниже 121 PLN в год на 1 собаку, если у вас две собаки вы заплатите больше

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Дата
22
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