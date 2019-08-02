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воскресенье, 04 августа 2019 20:00

Со среды заработки вырастут - астролог дала прогноз на неделю

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Со среды заработки вырастут - астролог дала прогноз на неделю
Не бойтесь преград в понедельник. Они отсеивают слабых. Фото: clutch.ua

Неделя с 5 по 11 августа подходит для активных и целеустремленных. Если хотите что-то иметь, проявляйте инициативу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хотите стать известным, демонстрируйте свои способности, - говорит астролог. - Застенчивые останутся в последнем вагоне. Не ждите лучшего случая, чтобы бороться за место под солнцем. Действуйте здесь и сейчас. Не бойтесь преград в понедельник. Они отсеивают слабых. Со среды работа пойдет лучше, а заработки вырастут".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Заручитесь поддержкой тех, кто имеет влияние на других. Идти на собеседование и рассылать резюме лучше в пятницу. Результат вам понравится. Заработки будут расти постепенно. О чрезмерных расходах скоро пожалеете.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Напряжение на работе растет. Придется задерживать допоздна. Скоро темп жизни станет медленнее. А пока работайте с полной отдачей. Чрезмерная скупость будет дорого стоить.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Если перестанете лениться, увеличите финансовый поток в собственный карман. Продемонстрируйте любимым свои чувства. Берегите глаза. Хорошее время для визита к офтальмологу и подбора очков.

Рак (22 июня - 22 июля)

Хватает денег на прихоти. Порадуйте себя покупками. Не становитесь требовательными к партнерам. Хватит их контролировать. Любите и берегите. Силовые тренировки перенесите на конец месяца.

Лев (23 июля - 23 августа)

Используйте маленькие возможности для продвижения себя и тех, кто вам дорог. Осторожнее с деньгами. Выгодные на первый взгляд операции обернутся убытками. Берегите горло.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Советуйтесь и доверяйте тем, кто хочет вам помочь. Сейчас это сильно пригодится. Не давайте взяток. Достичь желаемого таким образом не сможете, а своему авторитету навредите.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Заработок будет стабильно низким. Не допускайте финансового риска. Посвятите больше времени старшим родственникам. О помощи попросят родители. Понадобится лекарство от мигрени.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Берегите отношения с людьми, которые умеют благодарить и ценят дружбу. Вам будет на кого положиться. Рассчитывайте на средства, которые есть в кошельке. Не планируйте ничего не деньги, которые должны поступить. Выплаты будут задерживаться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это хорошее время для обучения. Интересные образовательные предложения поступят из других городов. Если начальство хочет отправить кого-то на курсы, соглашайтесь и не пожалеете. Получите новые навыки. За повышением квалификации придет карьерный рост.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Берегите от повреждения имущество. Не оставляйте без присмотра смартфоны и ноутбуки. Не надо предлагать руку и сердце. Вы будете демонстрировать не лучшие черты своего характера. Любимые могут отказать.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не планируйте серьезных изменений в жизни. Они будут неуместными. Стабильность вам нравиться. Делайте все для того, чтобы зарабатывать больше. Удастся закрепиться на новом месте работы.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Неделя будет напоминать праздник. Насладитесь этим сполна. Оставайтесь активными и громче заявляйте о себе. Не надо искать новую работу. Ничего достойного не предложат. Не отказывайтесь от материальной поддержки близких. Избегайте откровенности со собеседниками.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
августа

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