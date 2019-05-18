Со скандального экс-депутата Лозинского досрочно сняли судимость

Суд досрочно снял судимость с Лозинского. Фото: 40ka

Со скандального бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского досрочно сняли судимость за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как отмечается, Лозинский обратился в суд с заявлением, в котором просил снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 Об этом сообщили "Украинские Новости".

Экс-депутат подчеркнул, что хотя действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости. В то же время суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть в соответствии с нормами ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

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Суд отметил, что Лозинский после освобождения из апрель 2016 занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства. Также экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку. Суд отметил, что такие обстоятельства доказывают, что Лозинский после освобождения доказал свое исправление.

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