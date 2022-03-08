Сняли ограничения на расходы по "упаковке малыша"

Рассказали подробности о пакете малыша. Фото: Сегодня

Правительство приняло решение, позволяющее семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации "упаковка малыша" на любые необходимые товары.

"Война не останавливает жизнь. Просто сейчас в украинских семьях рождаются дети, а это значит – нация живет! Мы понимаем, что сейчас семьям средства могут понадобиться на еду, лекарства, горючее для того, чтобы переместиться в безопасное место. И это вопросы жизни и здоровья новорожденного ребенка, поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации "упаковка малыша" на весь период военного состояния плюс один месяц после его завершения", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

При этом не применяется требование использовать средства денежной компенсации за пакетом в течение 12 месяцев.

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Мы также понимаем, что семьям может быть сложно открыть новый текущий счет со специальным режимом использования, чтобы получить на него средства компенсации. Поэтому мы позволили перечислять ее на любой счет семьи, что уже открыто в АО КБ Приватбанк. ", – добавили в Минсоцполитики.

Установленный государством прожиточный минимум для детей до шести лет составляет 2100 грн, а для детей от шести до 18 лет — 2618. С 1 июля эту сумму планируют повысить до 2021 грн и 2744 грн соответственно.