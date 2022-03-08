Снял бронежелет и прикрыл им детей – стало известно, как погиб Паша Ли

Паша Ли снимался в лентах "Штольня", "Тени незабываемых предков", "Встреча одноклассников". Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Актер Паша Ли погиб 6 марта во время обстрелов в Ирпене. Он снял бронежилет и прикрывал им детей.

Об этом рассказала певица Камалия.

"Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла на вылет, - говорит Камалия. - Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены во время эвакуации людей из горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими прикрывали детей от шаров российских орков. Все 9 детей спасены. К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим украинским героям", - рассказала Камалия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "План Маршалла для Украины" - Британия призывает разработать схему помощи

Паша Ли снимался в лентах "Штольня", "Тени незабываемых предков", "Встреча одноклассников". Вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную страну от российских оккупантов. Доставлял в город гуманитарную помощь.

Паша Ли погиб от обстрелов 6 марта. Ему было 33 года.